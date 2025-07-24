شمال سيناء: حادثا سير في منطقتي صدر الحيطان وبئر العبد يُسفران عن إصابة 6 بينهم طفل و3 عمال

أُصيب 6 أشخاص في حادثي سير منفصلين بمنطقتي نخل وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بينهم طفل و3 من العمال أثناء تنقلهم على الطرق الصحراوية.

تلقت الجهات المختصة بشمال سيناء إخطارًا بسقوط 3 أفراد من فوق مقطورة تريلا خلال سيرها بمنطقة صدر الحيطان، ما أدى إلى إصابة "أ.م.ع.ص" (26 عامًا)، حاصل على دبلوم فني من المنوفية، و"س.س.ف.م" (29 عامًا)، عامل من بني سويف، و"م.ع.ب" (30 عامًا) محيي عبد المجيد بسيوني من كفر الشيخ، جميعهم أُصيبوا بكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى نخل المركزي لتلقي العلاج، مع إخطار جهات التحقيق لفحص ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي بلاغ آخر، أُصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بالقرب من مفارق قرية النصر على الطريق الساحلي في نطاق بئر العبد.

وأسفر الحادث عن إصابة "م.أ.ح" (14 عامًا) بكدمات وسحجات بالجسم، و"ط.م.ش" (30 عامًا) بسحجات في الكتف والذراع الأيسر، و"ش.أ.ز" (22 عامًا) بسحجات بالكوع الأيسر، وتم نقلهم للمستشفى لاتخاذ اللازم.