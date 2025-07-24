قال مصدر في حركة حماس لوكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الخميس: "ردنا على مقترح الهدنة يدعو إلى العودة إلى البروتوكول المتفق عليه في 19 يناير للسماح بدخول المساعدات إلى غزة".

وأضاف المصدر أن "رد حماس على أحدث مقترحات الهدنة رفض دور مؤسسة غزة الإنسانية"، داعيا إلى العودة إلى الآلية القديمة.

وأوضح المصدر لـ"رويترز" أن "رد حماس على مقترح الهدنة يتضمن خرائط معدلة للانتشار العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة".

وقال المصدر: "ردنا على مقترح الهدنة يدعو إلى اعتماد بند يمنع إسرائيل من استئناف الحرب خلال فترة وقف إطلاق النار التي تبلغ 60 يوما"، موضحا أن المفاوضات يجب أن تستمر بعد 60 يوما دون العودة إلى القتال.

وأضاف: "ردنا يقول إن مقترح الوسطاء لم يذكر معبر رفح ويطالب بفتحه في الاتجاهين"، مشيرا إلى أن "ردنا على مقترح وقف إطلاق النار الأخير يقترح آلية جديدة لتبادل المحتجزين".

وأوضح المصدر أن "رد الحركة يقول إن المفاوضات لا تزال في مرحلة اتفاق الإطار وليس الاتفاق المفصل"، وأن "هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وإسرائيل تماطل".