حزب صوت الشعب: مصر حائط صد لمؤامرات تهجير الفلسطينيين وفتن المتاجرين بالقضية

ثمّن حزب "صوت الشعب" الجهود المصرية المستمرة لمعالجة تداعيات الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل المجاعة والتشريد والقتل الذي يتعرضون له على يد الاحتلال.

وأعرب الحزب عن قلقه إزاء دعوات التحريض والمزايدة على الدور المصري، مؤكداً أن بعض القوى تسعى للمتاجرة بالقضية الفلسطينية، وتبرئة المحتل وتحميل مصر مسؤولية ما يحدث في غزة.

وأوضح الحزب أن الدولة المصرية تحملت ما لم تتحمله دول العالم مجتمعة، ووقفت بثبات إلى جانب الحقوق الفلسطينية المشروعة، منذ عام 1948 وحتى اليوم، وكانت سداً منيعاً في وجه مخططات الاحتلال لتصفية القضية أو تهجير الفلسطينيين.

وأشار إلى أن مصر، منذ السابع من أكتوبر 2023، قدمت دعماً إنسانياً غير مسبوق، وأطلقت تحذيرات بشأن تفاقم الأوضاع، ونددت بجرائم الاحتلال التي حوّلت غزة إلى منطقة غير صالحة للسكن.

ودعا "صوت الشعب" المصريين للوعي والاصطفاف خلف القيادة السياسية، موجهاً نداءً إلى الضمائر الحية في العالم لتبني الموقف المصري، ودعم جهوده لتحقيق تسوية عادلة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل كافٍ ومستدام.