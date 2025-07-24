 الطوارئ الروسية: فقدان الاتصال بطائرة ركاب على متنها 46 شخصا في شرق روسيا - بوابة الشروق
الخميس 24 يوليه 2025 9:04 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الطوارئ الروسية: فقدان الاتصال بطائرة ركاب على متنها 46 شخصا في شرق روسيا

وكالات
نشر في: الخميس 24 يوليه 2025 - 8:52 ص | آخر تحديث: الخميس 24 يوليه 2025 - 8:56 ص

أعلنت خدمات الطوارئ الروسية عن فقدان الاتصال بطائرة ركاب "أن-24" في منطقة أمور، وعلى متنها 46 شخصا.


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