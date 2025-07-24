القسام تعلن قصف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال في محور موراج

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، قصف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال الإسرائيلي في محور موراج جنوب قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الخميس، إنها «قصفت مساء أمس الأربعاء، موقع قيادة وسيطرة للعدو في محور موراج بمنظومة الصواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114ملم».

وأمس الأربعاء، أعلنت كتائب القسام، إيقاع 25 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في سلسلة عمليات شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وبثت أيضا مشاهد توثق تفجير مقاتليها آليات إسرائيلية في مخيم جباليا شمالا.

وقالت القسام إن مقاتليها استهدفوا أمس الأول الثلاثاء، قوة إسرائيلية قوامها 7 جنود بعبوة «تلفزيونية» مضادة للأفراد، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأوضحت أن العملية تمت في منطقة مفترق المشروع شرقي رفح، مؤكدة رصد طيران مروحي إسرائيلي لإخلاء الخسائر.

وذكرت أن مقاتليها تمكنوا - الاثنين- من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة إسرائيلية قوامها 10 جنود، مؤكدة إيقاعها بين قتيل وجريح، إضافة إلى رصد مقاتليها هبوط طيران مروحي إسرائيلي لإخلاء الخسائر.

ووفق الجناح العسكري لحركة حماس، فإن المبنى انهار بشكل كامل على القوة الإسرائيلية في منطقة المشروع شرقي رفح.

كما كشفت القسام أن مقاتليها فجروا عبوتين مضادتين للأفراد في قوة هندسية إسرائيلية قوامها 8 جنود، وأوقعوهم كذلك بين قتيل وجريح.

وأشارت إلى أن التفجير تم قرب مفترق دير ياسين بحي الجنينة شرقي رفح في الـ17 من الشهر الجاري.

كما استدرجت كتائب القسام -منتصف الشهر الجاري- قوة إسرائيلية إلى ما سمّته «شرك خداعي» داخل أحد المنازل، وفجرته فور وصول الجنود، في منطقة بلدية الشوكة شرق رفح