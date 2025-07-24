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أفادت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية»، صباح الخميس، بدخول 166 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اعتبارا من أمس وحتى فجر اليوم، من معبري زكيم شمال قطاع غزة ومعبر كرم أبو سالم.

وأوضحت المصادر أن «المساعدات تشتمل على شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية»، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها.

وأكدت أن «مصر تكثف جهودها مع كل الأطراف الدولية لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، خلال الفترة الحالية».

وأشارت إلى أنه «جار اليوم إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة، وتشتمل على 137 شاحنة تحمل الدقيق والباقي مواد غذائية».

وذكرت أن «الهلال الأحمر المصري يرفع استعداده بالعمل على إدخال مزيد من المساعدات المصرية إلى غزة، خلال الساعات المقبلة».