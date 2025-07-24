رئيسا وزراء بريطانيا والهند يوقعان اتفاقية تجارية تاريخية

من المقرر أن يوقع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر ونظيره الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، اتفاقية تجارية تم التوصل إليها بصعوبة، بين البلدين.

ومن شأن الاتفاقية أن تؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات يتم تصديرها للهند، ومن بينها الويسكي الاسكتلندي ومشروب الجن الإنجليزي الكحولي، وأيضا الأغذية والتوابل الهندية التي تستوردها المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن يقيم رئيسا الوزراء حفلا لتوقيع الاتفاقية في تشيكرز، المقر الريفي لستارمر خارج لندن.

وكان تم الإعلان عن اتفاقية التجارة بين الهند وبريطانيا، خامس وسادس أكبر اقتصادين في العالم، في شهر مايو الماضي، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من بدء المفاوضات ثم توقفها تحت قيادة حكومة المحافظين البريطانية السابقة.

وأعلنت حكومة المملكة المتحدة أن الاتفاقية من شأنها خفض متوسط الرسوم الجمركية الهندية على السلع البريطانية بنسبة تتراوح بين 15% و3%.