عميد طب طنطا: اتخذنا الإجراءات المهنية تجاه مريضة الإيدز وفوجئنا بهروبها

أكد الدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب جامعة طنطا، أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هروب مريضة بالإيدز بعد قيام أطباء مستشفى طنطا الجامعي بإنقاذ حياتها وإجراء عملية ولادة طبيعية لها عقب وصولها للمستشفى من دون انتظار أي إجراءات إدارية، خاصة وأنها كانت في حالة ولادة حفاظًا على حياتها وعلى حياة المولود.

وأشار عميد الطب في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أنه تم إبلاغ أجهزة الشرطة ونقطة شرطة مستشفى طنطا عقب هروبها من المستشفى وإجراء الولادة لها بعد اكتشاف أنها مصابة بفيروس الإيدز لاتخاذ الإجراءات حيالها.

وأضاف حنتيرة أن الهاربة تبلغ من العمر 28 عامًا، وتقيم بمدينة المحلة الكبرى، مؤكدا أنها حضرت إلى قسم التوليد بالمستشفى الرئيسي بجامعة طنطا في حالة ولادة طبيعية متعسرة ومتأخرة وظهور رأس المولود وفقًا للكشف السريع الذي أجراه الطبيب المتواجد بقسم النساء والتوليد.

وبسؤالها أكدت أنها سبق لها إجراء ولادتين قيصريتين من قبل، وتم إجراء العملية لها على وجه السرعة لإنقاذ حياتها من منطلق دورنا الإنساني في إنقاذ حياة المرضى ولم نناظر أي إجراءات.

وأوضح أنه نظرًا لعدم وجود زوج أو عقد زواج رسمي أو بطاقة شخصية بحوزة المريضة، مع إقرارها بوجود عقد زواج عرفي، تم إبلاغ نقطة شرطة المستشفى بالواقعة، والتي قامت بدورها بإخطار مركز شرطة ثان المحلة الكبرى.

وأنه عقب الولادة، تم إجراء للمريضة الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة المعتادة مع حالات الولادة وتم اكتشاف إصابتها بفيروس نقص المناعة البشري «HIV الإيدز وفور علم أقاربها بذلك تركوا المستشفى

وأضاف عميد طب طنطا أن المريضة غادرت المستشفى دون إذن من الأطباء وفرت هاربة وبرفقتها طفلتها التي وضعتها، حيث تم إثبات واقعة مغادرتها بمعرفة أطباء قسم النساء والتوليد وتسجيلها على تذكرة المريضة، كما تم تحرير إشارة إلى قسم ثان المحلة الكبرى لإثبات ذلك.

من ناحيته أوضح الدكتور أحمد سويلم مدير المستشفى الرئيسي بمستشفيات جامعة طنطا، أنه تم استدعاء قسم مكافحة العدوى لاتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة بغرفة العمليات وبقسم النساء والولادة واتخاذ كافة الاشتراطات الطبية والصحية ومكافحة العدوى وإجراء عمليات تطهير شاملة بكل أرجاء المستشفى وهي إجراءات احترازية والوضع مطمئن ولا يوجد ما يثير أي قلق ومستشفى جامعة طنطا وقسم النساء والولادة يقدمون كافة الخدمات للمرضى

وكان رواد التواصل الاجتماعي بالغربية قد تداولوا صورًا لسيدة بعد أن وضعت مولودتها داخل مستشفى جامعة طنطا واكتشاف إصابتها بفيروس نقص المناعة البشري "الإيدز فجأة بعد أن تم إجراء الولادة لها بالمستشفى دون اكتشاف ذلك قبل الولادة ووجهوا اتهامات لمستشفى جامعة طنطا بإلقاء المريضة بالشارع بعد إجراء العملية وهو ما نفاه العميد في تصريحات رسمية".