ارتفاع حصيلة الوفيات إثر غرق عبارة قبالة ساحل جويانا إلى72

ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة جراء غرق عبارة حكومية في الآونة الأخيرة قبالة ساحل جويانا إلى 72 شخصا يوم الخميس، مع انتشال المزيد من الجثث في وقت يناضل فيه فريق متعدد الجنسيات لانتشال العبارة المغمورة جزئيا.

ومن بين ما يقدر بـ 179 شخصا كانوا على متنها، تم إنقاذ 76 شخصا. وتقدر الحكومة أن 100 شخص ربما لاقوا حتفهم في الحادث، مما يجعله أسوأ مأساة بحرية مسجلة في تاريخ هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال رئيس الوزراء مارك فيليبس في وقت متأخر من يوم الخميس إن الطواقم وسعت منطقة البحث ومصممة على العثور على جميع من كانوا على متنها حتى يتمكن ذووهم من دفنهم بكرامة.

وأضاف: "تواصل حكومة جويانا التضامن مع جميع المتضررين خلال هذا الوقت العصيب وستضمن نشر كل الموارد المتاحة حتى تصل العملية إلى نهاية آمنة وكريمة".

وكانت العبارة "إم في باريما"، التي يعود تاريخ تصنيعها إلى 87 عاما مضت، قد غادرت العاصمة جورج تاون يوم السبت وكانت متجهة إلى بورت كايتوما عندما بدأت تسرب المياه وانقلبت في مياه المحيط الأطلسي قبالة ساحل إيسيكويبو.

وقال فيليبس إن العبارة لم يكن مؤمنا عليها، وأن الحكومة ستتكفل بمصاريف الجنازات والمصاريف الأخرى ذات الصلة.

ويحاول غواصون من دول بينها البرازيل وترينيداد وتوباجو انتشال السفينة، حيث يقول المسؤولون إنهم يأملون في فحصها لمعرفة أي أضرار محتملة يمكن أن تسلط الضوء على ما حدث.

وبدأت الشرطة تحقيقا جنائيا واحتجزت ثلاثة أشخاص حتى الآن، من بينهم القبطان الذي تم إنقاذه وعضو في الطاقم قالت السلطات إن تحليلا أجري له أظهر تعاطيه للماريجوانا.