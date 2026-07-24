أنباء عن انفجارات في إيران مع تواصل الضربات الأمريكية لليلة الـ13

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع عدة انفجارات في وقت مبكر من اليوم الجمعة بعد أن قال الجيش الأمريكي إنه شن موجة جديدة من الغارات الجوية على أهداف في إيران.

وكانت المناطق القريبة من مدن الأهواز وأنديمشك وأوميدية في محافظة خوزستان بجنوب غرب البلاد من بين المناطق المستهدفة، حسبما أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء نقلا عن السلطات.

كما أفادت وسائل إعلامية بوقوع انفجارات بالقرب من جزيرة قشم في مضيق هرمز وحول مدينة بندر عباس الساحلية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) على منصة إكس: "هذه هي الليلة الـ13 على التوالي من الغارات التي تهدف إلى محاسبة إيران والحد من التهديدات الصادرة عن الحرس الثوري الإسلامي للملاحة التجارية".

وقد تصاعد النزاع مجدداً في وقت سابق من الشهر الجاري بعد أن أطلقت القوات الإيرانية النار على سفن تجارية في مضيق هرمز.