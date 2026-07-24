أعلن القائم بأعمال النائب العام الأمريكي تود بلانش يوم الخميس أنه تم الحكم على رجل بعدة عقوبات بالسجن مدى الحياة لقتله برلمانية في ولاية مينيسوتا وزوجها، وإصابة سياسي آخر وزوجته بجروح خطيرة.

ونشر بلانش- المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب- على منصة إكس أنه ينبغي على الرجل قضاء عقوبتين متتاليتين بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى عقوبة سجن إضافية مدتها 40 عاما.

وكتب: "سيقضي هذا القاتل بقية حياته خلف قضبان السجن بسبب أفعاله العنيفة الشنيعة ضد موظفي الخدمة العامة وعائلاتهم".

وكان الرجل البالغ من العمر 59 عاما قد أقر بذنبه في تهمتي قتل والملاحقة الجرائمية وجرائم الأسلحة بعد أن قرر الادعاء العام عدم المطالبة بعقوبة الإعدام، وفقا لما أفادت به صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز.

وقد أطلق الرجل المدان النار وقتل النائبة الديمقراطية في مجلس نواب ولاية مينيسوتا، ميليسا هورتمان، وزوجها مارك في منزل الزوجين ببروكلين بارك في يونيو/حزيران 2025.

وفي هجوم منفصل في مدينة تشامبلين المجاورة، أطلق النار على سناتور الولاية الديمقراطي جون هوفمان وزوجته إيفيت مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة. وكان قد أفيد سابقا بأن السناتور في طريقه إلى التعافي.

وتم القبض على المهاجم بعد عملية مطاردة واسعة النطاق. وقالت الشرطة في ذلك الوقت إنه تم نشر طائرات مسيرة و20 وحدة عمليات خاصة - تُعرف بفرق سوات - ووحدات جوية خلال المطاردة، والتي أدت إلى منطقة غابات.