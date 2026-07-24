قصور الثقافة تحتفي بالإسكندرية ببرنامج فني وثقافي متنوع احتفالًا بعيدها القومي الـ74

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليو 2026، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الرابع والسبعين، وذلك بعدد من قصور وبيوت الثقافة ومراكز الشباب، بهدف إحياء التراث السكندري، وتعزيز الهوية الوطنية، وإتاحة الأنشطة الثقافية والفنية لجميع فئات المجتمع.

وتنطلق الفعاليات يوم 24 يوليو بعروض فنية في شارع النبي دانيال، تشمل مشاركة فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، وفرقة أطفال وطلائع الأنفوشي، إلى جانب عرض لفرقة الحرية للفنون الشعبية بقصر ثقافة مصطفى كامل. كما يشهد قصر ثقافة الأنفوشي يومًا ثقافيًا وفنيًا يتضمن معرضًا للفنون التشكيلية احتفاءً بالعيد القومي للإسكندرية وذكرى ثورة 23 يوليو، بالإضافة إلى عرض لفرقة كورال أطفال وطلائع الأنفوشي للموسيقى العربية.

ويواصل البرنامج فعالياته يوم 25 يوليو بقصر ثقافة الشاطبي، من خلال صالون الثقافة الجماهيرية بعنوان «الإسكندرية.. ذاكرة المكان». فيما يشهد يوم 26 يوليو يومًا فنيًا متكاملًا يضم ورشًا فنية للأطفال والكبار مستوحاة من المعالم السياحية المصرية والسكندرية، إلى جانب تقديم نتاج ورشة الموسيقى ومجموعة من الأغاني الوطنية، ويُختتم بعرض لفرقة الحرية للفنون الشعبية والاستعراضية.

وفي 27 يوليو، يستضيف قصر ثقافة الشاطبي يومًا ثقافيًا يتضمن ندوة حول احتفال الإسكندرية بعيدها القومي، ولقاءً شعريًا، وفقرات غنائية وأغانٍ وطنية يقدمها عدد من الموهوبين من ذوي الهمم. كما ينظم مركز شباب المطار عرضًا لفرقة أطفال وطلائع بيت ثقافة بولكلي للفنون الشعبية، إلى جانب ورشة للأشغال اليدوية.

وتُختتم الاحتفالات يوم 29 يوليو في بيت ثقافة بولكلي، من خلال برنامج يضم محاضرة بعنوان «الإسكندرية بين التراث والتنمية»، ولقاءً شعريًا بعنوان «الإسكندرية عروس البحر المتوسط»، احتفاءً بتاريخ المدينة العريق ومكانتها الثقافية والحضارية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص محافظة الإسكندرية والهيئة العامة لقصور الثقافة على تقديم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة تواكب احتفالات العيد القومي للمحافظة، وتسهم في إبراز تاريخ الإسكندرية وتراثها، وتعزيز الوعي الثقافي والانتماء الوطني، وإشراك المواطنين في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.