استعادت رفوف مكتبة جامعة لايبزيغ كتاباً كان من المفروض أن يرجعه الشخص الذي استعاره من المكتبة قبل 40 عاماً. فما هي قصة هذا الكتاب، وكيف عاد إلى المكتبة بعد كل هذه السنوات؟

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مكتبة جامعة كارل ماركس في لايبزيغ عثرت على أحد كتبها التي تمت استعارته قبل 40 عاماً. وكان على الطالبة أو الطالب الذي استعاره إعادته في 13 أبريل عام 1979، حسبما يٌظهر ذلك وصل الإعارة.



وقالت المتحدثة باسم مكتبة جامعة لايبزيغ إنه "تم العثور على الكتاب في أحد الصناديق، ولا يعرف أين كان هذا الكتاب طيلة هذه المدة"، حسبما ذكر موقع "آر تي إل" الألماني. لكن المتحدثة باسم الجامعة ذكرت أنه تم إعادة تصنيف الكتاب وترقيمه ليصبح جاهزا لاستعارته من جديد.

وعلى سبيل الدعابة، حسب موظفو مكتبة جامعة لايبزيغ الغرامة التي كان يتوجب على مستعير الكتاب دفعها بسبب تأخره في تسليمه، وقد تم تحديدها في حدود 14 ألف وستمائة يورو.