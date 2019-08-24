أوكسفام تطالب بإصلاحات سريعة لمعالجة تغير المناخ

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ذكرت منظمة أوكسفام الخيرية البارزة إن ثمة تغييرات سريعة ونظامية ضرورية لإصلاح مشاكل عدم المساواة العالمية وتغير المناخ، والتي تفاقمت من جانب دول مجموعة السبع.

وقال يورين كالينسكي، من منظمة أوكسفام: "إن نظامنا الاقتصادي العالمي المتداع والمشوه ، يحرق الكوكب. واليوم تشتعل النيران في (غابات) الأمازون".

وأضاف: "لقد شجعت دول مجموعة السبع نموذجا للرأسمالية ركز على تعظيم الأرباح على حساب من هم أكثر فقرا، واليوم تحذو البرازيل هذا الحذو".

وأشارت أوكسفام إلى أن دول مجموعة السبع لم تتخذ خطوات كافية لمعالجة تغير المناخ، ولا تساعد الدول الفقيرة التي تعاني من تداعيات التدمير البيئي.