 أوكسفام تطالب بإصلاحات سريعة لمعالجة تغير المناخ - بوابة الشروق
السبت 24 أغسطس 2019 11:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

أوكسفام تطالب بإصلاحات سريعة لمعالجة تغير المناخ

د ب أ
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 11:08 م | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 11:08 م

ذكرت منظمة أوكسفام الخيرية البارزة إن ثمة تغييرات سريعة ونظامية ضرورية لإصلاح مشاكل عدم المساواة العالمية وتغير المناخ، والتي تفاقمت من جانب دول مجموعة السبع.

وقال يورين كالينسكي، من منظمة أوكسفام: "إن نظامنا الاقتصادي العالمي المتداع والمشوه ، يحرق الكوكب. واليوم تشتعل النيران في (غابات) الأمازون".

وأضاف: "لقد شجعت دول مجموعة السبع نموذجا للرأسمالية ركز على تعظيم الأرباح على حساب من هم أكثر فقرا، واليوم تحذو البرازيل هذا الحذو".

وأشارت أوكسفام إلى أن دول مجموعة السبع لم تتخذ خطوات كافية لمعالجة تغير المناخ، ولا تساعد الدول الفقيرة التي تعاني من تداعيات التدمير البيئي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك