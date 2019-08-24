 إسقاط طائرة مسيرة تابعة للقوات الحكومية الأوكرانية في دونباس - بوابة الشروق
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إسقاط طائرة مسيرة تابعة للقوات الحكومية الأوكرانية في دونباس

موسكو - أ ش أ
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 5:35 م | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 5:35 م

أعلن المتحدث الصحفي باسم المكتب التابع للشرطة في جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد إيفان فيليبونينكو عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للقوات الحكومية الأوكرانية، كانت تقوم بالاستطلاع على خط التماس في منطقة "دونباس" جنوب شرق أوكرانيا.

وقال فيليبونينكو - في تصريح صحفي اليوم السبت، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - " إن العدو يواصل استخدام الطائرات المسيرة في انتهاك لاتفاقات مينسك، واكتشفنا اليوم في بلدة كالينوفكا طائرة استطلاع مسيرة من طراز "فانتوم" تم إسقاطها".

وأضاف:" لقد جرى نقل الصور ومقاطع الفيديو المأخوذة من الطائرة المسيرة إلى مكتب المدعي العام في الجمهورية وفتحت قضية جنائية ضد قائد اللواء 30 التابع للقوات المسلحة لأوكرانية".
يُذكر أن اتفاقيات مينسك لتسوية الوضع في أوكرانيا تحظر طلعات الطائرات المقاتلة والمسيرة على طول خط التماس في "دونباس" بشكل كامل.

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