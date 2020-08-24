جامعة بني سويف تشارك في ملتقى التوظيف الافتراضي الأول

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، مشاركة الجامعة في ملتقى التوظيف الافتراضي الأول للمراكز الجامعية للتطوير المهني، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والمقرر عقده يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2020، بحضور نخبة من رجال الأعمال، وحوالي 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية.

وأوضح حسن أن الملتقى يهدف ربط الطلاب والخريجين بسوق العمل، عبر مقابلات افتراضية مع أصحاب الأعمال عبر غرف التواصل والاجتماعات عن بعد والندوات الافتراضية والبريد الالكتروني، لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة، والذي يفتح آفاق جديدة خارج عمليات التوظيف التقليدية، للوصول لأفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة.

جدير بالذكر، أن جامعة بني سويف تنفذ خطة استراتيجية تهتم بربط عملية البحث العلمي بسوق العمل والصناعة، وتخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل، وكذلك انطلاقاً من مبدأ المسئولية والمشاركة المجتمعية، فإن دور الجامعة لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط بل دعم الطالب من الناحية العلمية والعملية لتنمية المجتمع والنهوض به.