«التضامن» تكشف تفاصيل استغاثة شاب بعد طرده من دار أيتام بالإسماعيلية

قال محمد العقبي، مستشار وزيرة التضامن، إن الوزيرة نيفين القباج تواصلت مع مدير مديرية الإسماعيلية عقب تداول فيديو لشاب يدعى أسامة سعد، استغاث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرده من دار أيتام.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المُذاع عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الأحد، أن أسامة سبق وأشاد بدور الوزارة من خلال فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه طلب أن يلتحق بمؤسسة في محافظة بني سويف ثم رفض الاستمرار فيها، وتقدم بطلب للنقل لمحافظة الإسكندرية، مضيفًا أن الوزارة وفرت له شقة سكنية بجانب وظيفة في إحدى مصانع الألبان.

وذكر أنه رفض الالتحاق بتلك الوظيفة بدون أسباب، ثم توجه لدار الأيتام في الإسماعيلية وطلب الدخول، ولكن مديرة المديرية رفضت لأنه يبلغ 19 عامًا.

وتابع أن أسامة يتجاوز الـ18 عامًا، لذلك وجب انتقاله من دار الأيتام إلى دار الرعاية اللاحقة، مشيرًا إلى أنه يمكنه ترك الرعاية بعد أن يجد فرصة عمل ويستطيع الاستقلال بحياته والاعتماد على ذاته.