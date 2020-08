ألقى حساب أستون فيلا الإنجليزي الضوء على محمود حسن تريزيجيه أثناء تدريبات الفريق خلال الأسبوع الماضي، استعدادًا لبدء الموسم الجديد في إنجلترا.

ونشر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو لتريزيجيه أثناء التدريبات معلقًا عليه: " ألق نظرة على الجناح المصري في التدريبات هذا الأسبوع".

وانطلقت استعدادات أستون فيلا، للموسم الجديد، الأربعاء الماضي حيث من المقرر أن ينطلق الدوري الإنجليزي، يوم 12 من شهر سبتمبر المقبل.

وضمن أستون فيلا البقاء في البريميرليج الموسم المقبل بعد أن أنهى الموسم في المركز الـ17 برصيد 34 نقطة وهو نفس رصيد بورنموث الذي هبط رسميا لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي «شامبيونشيب» ولكن فارق الأهداف جاءت في صالح الفيلانز لينجح في البقاء مع كبار إنجلترا.

وكان من المفترض أن يواجه أستون فيلا مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، إلا أن المباراة تأجلت بسبب مشاركة السيتيزين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيفتتح الفيلانز مبارياته في الدوري بمواجهة شيفيلد يونايتد في التاسع عشر من الشهر المقبل.

𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐅𝐎𝐂𝐔𝐒: @Trezeguet 🙌



Take a look at our 🇪🇬 winger in training this week! ⚡#AVFC pic.twitter.com/mdhkeYIVWT