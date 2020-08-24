الأهلي يعلن جاهزية الشيخ للقاء الجونة

انتظم أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، انتظم في تدريبات الكرة صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي آلمت به مؤخرًا.

وأدى اللاعب برنامجا تأهيليا خلال الأيام الماضية؛ للتعافي من آلام كاحل القدم قبل أن ينتظم في تدريبات الكرة اليوم.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جاهزية أحمد الشيخ، لاعب الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الجونة المقبلة.

وأضاف :"الشيخ شارك اليوم بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في كاحل القدم التي تعرض لها في مباراة اسوان قبل الماضية".

وأوضح عبد الحفيظ أن «الشيخ» نفذ برنامجًا تأهيليًا خلال الأيام الماضية قبل انتظامه اليوم رفقة زملائه فى التدريبات الجماعية.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدًا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الجونة بعد غد الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.