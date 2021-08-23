تفاصيل اجتماع الخطيب مع لجنة احتفالية النجمة العاشرة

وخلال الاجتماع، الذي تمت دعوة الفنان هشام جمال لحضوره، استعرض رئيس النادي مع اللجنة التصورات المقترحة للاحتفالية والأبطال المكرمين، سواء من الفريق الأول لكرة القدم أو بقية الألعاب، وإمكانية تكريم الجميع في احتفالية واحدة. وإن كان هذا يتعارض نسبيًّا مع وجود بعض الفرق الرياضية خارج البلاد، مثل فريق اليد الذي يشارك في البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس بالمغرب.