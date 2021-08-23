تفاصيل اجتماع الخطيب مع لجنة احتفالية النجمة العاشرة

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي، اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لاحتفالية النجمة العاشرة وتكريم الأبطال.
وخلال الاجتماع، الذي تمت دعوة الفنان هشام جمال لحضوره، استعرض رئيس النادي مع اللجنة التصورات المقترحة للاحتفالية والأبطال المكرمين، سواء من الفريق الأول لكرة القدم أو بقية الألعاب، وإمكانية تكريم الجميع في احتفالية واحدة. وإن كان هذا يتعارض نسبيًّا مع وجود بعض الفرق الرياضية خارج البلاد، مثل فريق اليد الذي يشارك في البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس بالمغرب.
هذا واتفق محمود الخطيب مع اللجنة على تحديد أكثر من موعد يناسب ظروف المكرمين، حتى تخرج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بما حققوه على الصعيدين المحلي والقاري.