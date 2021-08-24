إدانة سياسي محلي سابق في ألمانيا في حريق متعمد بصالة رياضية قبل 6 سنوات

قضت محكمة ألمانية بإلزام سياسي محلي سابق بحزب يميني متطرف واثنين آخرين بدفع تعويضات تقدر بملايين اليورو بعد إضرام حريق متعمد في صالة رياضية في إحدى مقاطعات ولاية براندنبورج الألمانية كان يتم التخطيط أن تستقبل لاجئين.

وتطالب الجمعية المحلية للتأمينات بشرق ألمانيا بتعويض قيمته 2.9 مليون يورو تقريبا عن الحريق الذي وقع في مدينة ناون بمقاطعة هافلاند في عام 2015.

وأعلنت محكمة ولاية براندنبورج الواقعة في مدينة بوتسدام، اليوم الثلاثاء، أنه تم التحقق من أن المتهمين، وهم مايك شنايدر السياسي السابق الحزب القومي الألماني "إن بي دي" اليميني المتطرف واثنين آخرين، أضرموا النيران في صالة الألعاب الرياضية.

يذكر أن الحكم لا يزال قابل للنقض، ويمكن الطعن فيه.

وكان من المقرر أن يتم استخدام الصالة كمركز لاستقبال لاجئين بالمقاطعة، واحترقت الصالة، التي كانت لا تزال فارغة، بالكامل.

وكان شنايدر مسؤولا محليا في مجلس المقاطعة آنذاك.





