 إدانة سياسي محلي سابق في ألمانيا في حريق متعمد بصالة رياضية قبل 6 سنوات - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 5:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

إدانة سياسي محلي سابق في ألمانيا في حريق متعمد بصالة رياضية قبل 6 سنوات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 4:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 4:49 م

قضت محكمة ألمانية بإلزام سياسي محلي سابق بحزب يميني متطرف واثنين آخرين بدفع تعويضات تقدر بملايين اليورو بعد إضرام حريق متعمد في صالة رياضية في إحدى مقاطعات ولاية براندنبورج الألمانية كان يتم التخطيط أن تستقبل لاجئين.

وتطالب الجمعية المحلية للتأمينات بشرق ألمانيا بتعويض قيمته 2.9 مليون يورو تقريبا عن الحريق الذي وقع في مدينة ناون بمقاطعة هافلاند في عام 2015.

وأعلنت محكمة ولاية براندنبورج الواقعة في مدينة بوتسدام، اليوم الثلاثاء، أنه تم التحقق من أن المتهمين، وهم مايك شنايدر السياسي السابق الحزب القومي الألماني "إن بي دي" اليميني المتطرف واثنين آخرين، أضرموا النيران في صالة الألعاب الرياضية.

يذكر أن الحكم لا يزال قابل للنقض، ويمكن الطعن فيه.

وكان من المقرر أن يتم استخدام الصالة كمركز لاستقبال لاجئين بالمقاطعة، واحترقت الصالة، التي كانت لا تزال فارغة، بالكامل.

وكان شنايدر مسؤولا محليا في مجلس المقاطعة آنذاك.

 
 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك