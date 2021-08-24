نائب أمريكي بارز: لن نتمكن على الأرجح من إتمام الانسحاب من أفغانستان حتى 31 أغسطس

رجح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، بدرجة كبيرة عدم قدرة الولايات المتحدة على إتمام انسحاب قواتها من أفغانستان حتى 31 أكتوبر.

وقال شيف، في تصريح صحفي بعد إفادة من قبل مسؤولين استخباراتيين: "أعتقد أن هذا ممكن لكنه برأي أمر غير مرجح بدرجة كبيرة علما بعدد الأمريكيين الذي لا تزال هناك الحاجة إلى إجلائهم".

وتنفذ الولايات المتحدة وحلفاؤها رحلات جوية مستمرة من مطار كابل لإجلاء عشرات آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع الدول الغربية خلال حملتها في أفغانستان.

وسبق أن أمهلت حركة "طالبان" المتشددة، التي سيطرت على كابل ومعظم أراضي أفغانستان، الولايات المتحدة مهلة حتى 31 أغسطس لإكمال عملية الإجلاء، قائلة إنها لا تنوي الموافقة على أي تمديد.