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رصد هاني النحاس، مراسل قناة «صدى البلد»، مشهد عودة البعثة المصرية القادمة من أفغانستان، إلى قاعدة شرق القاهرة العسكرية.

وقال النحاس خلال برنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»: «البعثة صلت قبل دقائق على متن طائرة عسكرية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مشيرا إلى أن رحلة الطائرة استغرقت 9 ساعات.

وأوضح أنه تم استقبال الجالية المصرية بالورود، إضافة إلى توفير طاقم طبي للاطمئنان على الحالة الصحية لهم.

وأعرب أحد أعضاء البعثة الأزهرية عن سعادته بالعودة، قائلا: «نشكر سيادة الرئيس ونشكر فخامة الإمام الأكبر، نشكر الدولة المصرية على ما بذلته معنا من مجهود رائع».

وتابع «قضينا أسبوعا عصيبا في أفغانستان، في ظل أحداث شهدت تظاهرات وإطلاق نيران».