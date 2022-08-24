مصرع بائع بطعنة على يد آخر في مصيف جمصة بالدقهلية

لقى بائع مصرعه بطعنة نافذة على يد آخر؛ بسبب خلافات بينهما بمصيف جمصة في الدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، من بعض الأهالي بنشوب مشاجرة بمنطقة المشاية، ومقتل شخص.

وانتقل على الفور ضباط مباحث جمصة لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى "محمد ص.ع" بائع في العقد الثاني من عمره، مقيم بكفر البطيخ، بعد مشاجرة مع "أيمن. ع. ال." بائع مقيم بكفر البطيخ، وسدد له طعنة نافذة أودت بحياته.



وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.