تايوان تسجل 28 ألفا و570 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت تايوان، اليوم الأربعاء، 28 ألفا و570 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 18 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وسجلت منطقة "تايبيه الجديدة" أعلى عدد من حالات الإصابة المحلية وهي 6313، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل 5 ملايين و115 ألفا و52 حالة إصابة منذ تفشي الجائحة في أوائل عام 2020، من بينها 25 ألفا و821 إصابة قادمة من الخارج.

وبتسجيل 26 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم، بلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد 9691 منذ بدء الجائحة.