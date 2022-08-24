 الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية على أهداف بمدينة دير الزور السورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية على أهداف بمدينة دير الزور السورية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 11:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 11:09 ص

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، تنفيذ ضربة جوية في مدينة دير الزور السورية استهدف فيها مرافق البنية التحتية التي تستخدمها جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سينتكوم" الكولونيل جو بوتشينو، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، "إن هذه الضربات الدقيقة تهدف إلى الدفاع عن وحماية القوات الأمريكية من هجمات على غرار تلك التي نفّذتها مجموعات مدعومة من إيران في 15 أغسطس ضد عناصر من الولايات المتحدة".

وأوضح الكولونيل جو بوتشينو، أن الضربة تمت فجر اليوم واستهدفت تسعة مخابئ ضمن مجمّع يستخدم لتخزين الذخيرة ولأغراض لوجستية، مشيرا إلى أن الهدف كان استهداف 11 مخبأ لكن عند اكتشاف وجود أشخاص عند المخزنين الأخيرين تم إلغاء الغارتين الأخيرتين، حرصًا على عدم سقوط مدنيين.


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