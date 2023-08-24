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بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث بطريق الفيوم الصحراوي

إيمان عبد العاطي
نشر في: الخميس 24 أغسطس 2023 - 12:04 م | آخر تحديث: الخميس 24 أغسطس 2023 - 12:04 م

حالة من التكدس المروري شهدها طريق الفيوم الصحراوي نطاق محافظة الجيزة، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث مروع بين عدد من السيارات، أصيب خلاله 7 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الفيوم الصحراوي قبل الطريق السياحي اتجاه ميدان الرماية.

سرعان ما انتقلت الخدمات المرورية تنسيقا مع قوة أمنية، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام عددا من السيارات، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الهرم للعلاج.

حصلت "الشروق" على أسماء المصابين وهم: كل من: عبير صبحي حنا 49 سنة، مها صبري مصطفى 48 سنة، محمود سعد محمد 37 سنة، سامي أبو زيد عطية 46 سنة، فتحية علي إبراهيم 55 سنة، أماني عبد الجواد أحمد 56 سنة، آلاء محمد جوهر 24 سنة.

وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

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