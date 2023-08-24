 السعودية: إحباط تهريب 53 كيلوجراما من نبات القات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية: إحباط تهريب 53 كيلوجراما من نبات القات


نشر في: الخميس 24 أغسطس 2023 - 5:56 م | آخر تحديث: الخميس 24 أغسطس 2023 - 5:56 م

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، تهريب 53 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أية نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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