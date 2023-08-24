الصين تعلق واردات الأغذية البحرية من اليابان

من المقرر أن تعلق الصين "بصورة شاملة" واردات الاغذية البحرية من اليابان، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تصاعد التوترات بين البلدين، في الوقت الذي بدأت فيه اليابان التصريف المثير للجدل لمياه الصرف الصحي المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مكتب الجمارك الصيني قوله في بيان له، إن خطوة وقف شراء المنتجات البحرية من اليابان ستدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، ما يؤكد فعليا التحذيرات التي أطلقت هذا الأسبوع بشأن اتخاذ "الخطوات اللازمة" لحماية سلامة الأغذية والبيئة البحرية.

وتعد الصين أكبر سوق تصدير منفرد لصادرات اليابان من الأسماك والقشريات واللافقاريات المائية، حيث قامت الشركات اليابانية في العام الماضي بتصدير كميات منها إلى الصين بحوالي 72 مليار ين (496 مليون دولار).

وبدأت اليابان اليوم الخميس تصريف مياه التبريد المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المنكوبة في المحيط الهادئ، التي تعرضت لانصهار في عام 2011 نتيجة لزلزال وموجات مد عاتية (تسونامي)، بحسب ما أعلنته شركة تيبكو المشغلة للمحطة.

ورغم معارضة الصيادين المحليين وعلماء البيئة والحكومة الصينية، قامت شركة تيبكو بتصريف الدفعة الأولى من المياه المعالجة في المحيط الهادئ عبر نفق خاص يبلغ طوله كيلومترا واحدا.