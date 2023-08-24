رئيسة المجر تسعى لاستعادة العلاقات مع أوكرانيا

بادرت رئيسة المجر كاتالين نوفاك، لاستعادة العلاقات مع أوكرانيا، حيث التقت نظيرها الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في محاولة لتجاوز خطاب رئيس الوزراء فيكتور أوربان الذي كان يميل إلى الكرملين.

وقالت نوفاك، إنها أجرت محادثات "ذات مغزى" مع زيلينسكي على هامش مؤتمر دبلوماسي في كييف، بحسب منشور لها على موقع "إكس"، تويتر سابقا، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال زيلينسكي من جانبه، إنه "ممتن" للزيارة وسوف يعمل مع نوفاك لتحسين العلاقات الثنائية.

جدير بالذكر أن المجر عانت من العزلة بشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي جراء جهود أوربان لتقويض العقوبات الغربية ضد روسيا بشأن حربها مع أوكرانيا.

وحاولت منع مساعدة الاتحاد الأوروبي، ورفضت إمداد أسلحة لكييف وقالت المجر مرارا إن الهجوم المضاد الأوكراني محكوم عليه بالفشل حتما.