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عصفت رياح شديدة بزوار الحرم المكي، ما أدى لعدم توازنهم وسقوطهم على أرضية الحرم، في مشهد مرعب، بسبب تعرض مدينة مكة لطقس سيئ وسقوط أمطار غزيرة رعدية مصحوبة برياح نشطة تجاوزت سرعتها 80 كيلو مترا.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة، إن طقس اليوم الخميس، حار يميل إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

وأضاف المركز، أنه لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق "جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة".

كما يتوقع المركز استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.

- رياح شديدة تعصف بمن في الحرم



أعلنت السلطات السعودية إعلان رفع درجة التنبيه إلى إنذار أحمر، بعد تعرض مدينة مكة لطقس سيئ وسقوط أمطار غزيرة رعدية مصحوبة برياح نشطة تجاوزت سرعتها 80 كيلو مترا.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة تطاير عمال النظافة أثناء تأدية عملهم وتنظيف ساحات الحرم المكي وزروار الحرم بمكة المكرمة.

عمال نظافة الحرم يحاولون التماسك امام الرياح القوية في الحرم المكي pic.twitter.com/TjhWIcTKDB — Screen Mix (@ScreenMix) August 22, 2023

كما تداول النشطاء والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو آخر يظهر أعمدة الكهرباء مائلة على الطريق، وسط حالة جوية غير مستقرة.

#فيديو_متداول .. سقوط أعمدة الكهرباء على طريق عام في ⁧#جدة⁩ بسبب الرياح pic.twitter.com/RUrkXOexyZ — جدة الان | JeddahNow (@JeddahNow) August 21, 2023

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو للعاصفة الترابية على جدة، التي ملأت السماء بالأتربة والغبار الكثيف، مما تسبب في خفض الرؤية على الطريق العام وحجب الشمس.