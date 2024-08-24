معاريف: اعتراض جسم جوي مشبوه قبالة شواطئ نهاريا

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت جسما جويا "مشبوها" قبالة شواطئ مدينة نهاريا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني استهدافه موقعين عسكرين إسرائيليين في استمرار للمواجهة بين الطرفين عبر الحدود.

وقال حزب الله، في بيان، إن مقاتليه هاجموا بطائرة بدون طيار انقضاضية مقر قيادة اللواء الغربي جنوب مستعمرة يعرا وتحقيق إصابة دقيقة.

كما أعلن الحزب استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع مسغاف عام بالأسلحة المناسبة، مشيرا إلى تحقيق ما وصفها بإصابة مباشرة أيضا.

وكانت الجماعة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق، أن مقاتليها استهدفوا جنود جيش الاحتلال في موقع هرمون بطائرة بدون طيار انقضاضية وحققوا إصابة مباشرة.

في السياق ذاته، أفادت بلدية كريات شمونة بسقوط عدد من الصواريخ أطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة دون إصابات، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأمس الجمعة، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن أكثر من 100 صاروخ أُطلقت من لبنان تجاه شمال إسرائيل.