تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد، أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بعدد من شوارع وأحياء مدينة الأقصر، برفقة اللواء د. علي الشرابي رئيس المدينة، وحاتم جابر سكرتير مجلس المدينة.

وتضمنت الجولة، متابعة أعمال رفع المخلفات وتراكمات القمامة وفق خطة العمل المعتمدة لتحسين مستوى النظافة العامة.

وأكد المحافظ، خلال الجولة، ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل يومي للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وشدد على أن الاهتمام بالنظافة يمثل ركيزة أساسية؛ لتحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، في إطار رؤية مصر 2030 وخطة الدولة للتنمية المستدامة.

وكشف عمارة، عن تنفيذ أعمال النظافة على فترتين صباحية ومسائية ضمن خطة شاملة تستهدف رفع مستوى النظافة بجميع الأحياء السكنية والسياحية.

وشملت جولة المحافظ، عددًا من المناطق والشوارع الحيوية بالمدينة، من بينها: منطقة العوامية، وشارع مدرسة البنات، وميدان صلاح الدين، وشارع التلفزيون، وشارع الخليج، ويحيى البهنساوي، وشارع الإسعاف، وشارع المدينة المنورة، وشارع علي بن أبي طالب، وشارع عبدالمنعم العديسي، وشارع يوسف حسن، وطريق الكباش القبلي، وشارع المطحن، وشارع فندق 25 يناير، وكورنيش النيل بحي شمال حتى فندق الهيلتون، وشارع الشونة، بالإضافة إلى محطة الكهرباء بحي شمال.