قال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي الفلسطيني، سمير حليلة، إن الجهود الدولية التي كانت تُبذل قبل نحو شهر من أجل التوصل إلى صفقة شاملة تنهي الحرب قد شهدت تراجعًا كبيرًا، رغم وجود مفاوضات مباشرة قادتها الإدارة الأمريكية للوصول إلى نتائج ملموسة.

وأوضح في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن تطورات المشهد السياسي الأمريكي، وما شهدته من إحراج للرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري، أضعفت من فعالية الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب، الأمر الذي منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساحة أوسع للتحرك عسكريًا وسياسيًا.

وأضاف أن نتنياهو يسعى لاستثمار هذه اللحظة من أجل الضغط على حركة حماس لتحقيق ما وصفه بـ"نصر سياسي"، في ظل حقيقة أن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق نصر كامل، كما أن حماس لم تُهزم بشكل كامل.

وأشار إلى أن نتنياهو يحاول فرض شروطه وعلى رأسها استمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما يعطل بشكل مباشر جهود إعادة الإعمار بالسرعة المطلوبة.

ولفت إلى أن نتنياهو يعتمد على الضغط العسكري للوصول إلى توافق دولي على شروطه، ومن ثم تقديم نفسه أمام العالم باعتباره المنتصر في هذه الحرب.