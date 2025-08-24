عروض الموسيقى العربية تجذب جمهور طنطا في ليالي الصيف الثقافية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تقديم الحفلات الفنية بمحافظة الغربية، حيث رفع المركز الثقافي بمدينة طنطا لافتة "كامل العدد"، خلال حضور أهالي المحافظة العرض الفني الذي أقيم مساء أمس السبت، ضمن الفعاليات المجانية المقدمة من وزارة الثقافة.

بدأ الحفل بعزف النشيد الوطني، ثم قدمت فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد نفاده مجموعة من الأغاني المصرية والعربية الشهيرة، منها: دارت الأيام، زي العسل، رمش عينه، ابعتلي جواب، مبيسألش عليا أبدا، ليلة امبارح، وعلى بابي واقف قمرين، إضافة إلى أغانٍ وطنية وتراثية.

كما شهدت المواقع الثقافية بفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين عددا من الأنشطة الفنية والتثقيفية، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، حيث شارك الأطفال في ورشة رسم بمكتبة العامرية الثقافية، فيما استمرت فعاليات "دوري المكتبات" بمكتبة محلة أبو علي، واستعرض بيت ثقافة دهتورة بعض الحرف اليدوية للمرأة البدوية خلال ندوة بعنوان "المرأة البدوية في سيناء رمز القوة".

وفي ندوة تثقيفية عن المواطنة، أوضح المحامي أشرف مطاوع بمكتبة دار الكتب بطنطا مساء الأحد، أن المواطنة تعني مجموعة الحقوق التي تمنحها الدولة لمواطنيها مع ما يقابلها من امتيازات، مشيرا إلى أن الوعي السياسي ضرورة في المرحلة الحالية من خلال المشاركة في الحياة العامة. وأكد أن مبادئ المواطنة والانتماء والتعايش السلمي يجب أن تسود المجتمع، مشددا على دور كل مواطن في التنمية والبناء وعدم إهدار موارد الدولة.