ضبط 100 طن حديد وأسمنت بدون فواتير وتحرير 326 مخالفة في حملات تموينية بالإسماعيلية

نقذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وإدارات تموين فايد والتل الكبير والقنطرة غرب، عدة حملات للتفتيش على المحال التجارية والأسواق والرقابة على المخابز المدعمة.

وأكدت شيماء عمر مدير التموين بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط ١٠٠ طن حديد وأسمنت بدون فواتير، و٢٥ طن سكر بدون ترخيص، و٨٠٠ كيلو سكر تمويني، وضبط أحد المخابز لتصرفه في ٣ شكائر دقيق بلدي مدعم.

وكشف عن ضبط طن دقيق فاخر بدون فواتير، و٦٥ طن أسمنت، و٣٠ طن أسمنت أبيض، و٥٠ طن جبس أبيض، و١٠ أطنان حديد بدون فواتير، و٨٠ علبة سجائر مجهولة المصدر، و٥٠ طن أسمنت ومواد بناء بدون فواتير، و٣ آلاف قطعة مخبوزات مجهولة المصدر، و١٣ ألف زوج جوارب بعلامات تجارية مقلدة، و٢٧٠ علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر.

وأضافت مدير التموين، أنه تحرر ١٩ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن في مجال الرقابة على المخابز، و٧ محاضر إنتاج خبز غير مطابق المواصفات، و٦ محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، و٩ محاضر لوحة، و٨ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين توقف عن الإنتاج، ومحضر لعدم وجود سجل.

وأكد تحرير ١٠٣ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و١١٦ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و٢٢ محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و١١ محضرا لعدم الإعلان عن المخازن، ومحضر بيع خبز سياحي أزيد من السعر الرسمي، و٦ محاضر إقامة أوكازيون بدون تصريح، و٤ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، ومحضر عدم إحضار إخطار الثلاجة، ومحضرين تشغيل عمالة بدون شهادة صحية.

ونوهت مدير التموين، إلى تحرير ٦ محاضر جنحة لموزعين البوتاجاز، ومحضر لعدم ممارسة النشاط، ومحضر مخالفة خط السير.

ووجه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، مديرية التموين والإدارات التموينية، بمراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، وبجودة مميزة ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.