أبو ظبي تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي غير التقليدي عام 2023

ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الاثنين، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "توتال" الفرنسية ستبدآن إنتاج الغاز الطبيعي غير التقليدي في عام 2023، وذلك بهدف الوصول إلى إنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا بحلول عام 2030.

ووفقا لنشرة سندات أصدرتها "أدنوك"، يهدف المشروع الذي يقع في حوض غاز الذياب غير التقليدي بمنطقة الرويس - حوالي 240 كليومترا إلى الغرب من أبوظبي- إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات من الغاز الطبيعي.

ووقعت "أدنوك"، نيابة عن حكومة أبوظبي، اتفاقية امتياز مع "توتال" في نوفمبر من العام الماضي، لتحصل الأخيرة على حصة 40 في المئة من امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي في الرويس، وذلك لاستكشاف وتقييم وتطوير موارد الغاز غير التقليدية.

وتحتفظ "أدنوك" بحصة 60 في المئة من الامتياز، الذي يمثل خطوة على طريق إنتاج مليار قدم مكعبة يوميًا من موارد الغاز غير التقليدية قبل 2030.

وأُعلِن آنذاك أن هذا الامتياز يعد الأول من نوعه، الذي يتم منحه في المنطقة بالنسبة للموارد غير التقليدية، ويتضمّن مرحلة استكشاف وتقييم تستمر من 6 إلى 7 سنوات، تليها مرحلة إنتاج لمدة 40 عاماً.