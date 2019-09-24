أظهرت أحدث البيانات الصادرة مؤخرًا عن المصلحة العامة للجمارك الصينية، أن حجم التجارة الثنائية بين الصين ومصر وصل إلى 69ر7 مليار دولار أمريكي، في الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري، بزيادة نسبتها 1ر2% على أساس سنوي.

وأشارت بيانات المصلحة، التي أوردت مقتطفات منها اليوم الاثنين، وكالة أنباء (شينخوا) إلى أن الصادرات الصينية إلى مصر بلغت 94ر6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة بزيادة 9ر6% على أساس سنوي، فيما بلغ حجم الواردات الصينية من مصر 75ر0 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها بتراجع نسبته 5ر27% على أساس سنوي.

وفي شهر يوليو وحده، بلغ حجم التجارة بين الصين ومصر 16ر1 مليار دولار أمريكي، منها 10ر1 مليار دولار صادرات من الصين إلى مصر، و06ر0 مليار دولار أمريكي واردات صينية من مصر.