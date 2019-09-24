لصوص البنوك يعترفون بوقائع سرقات أمام مباحث طنطا

نجح ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية أثناء مناقشة المتهمين بسرقة أموال بعض عملاء أحد البنوك بمدينة طنطا، في الحصول على اعترافات بوقائع سرقات أخرى في عدة بلاغات تم تقديمها من بعض المواطنين، وتم تحديد أماكن المسروقات.

كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، قد أحبطت محاولة سرقة أموال بعض عملاء أحد البنوك بمدينة طنطا، عقب خروجهم من مبنى البنك بشارع البحر.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثانى طنطا، والرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول ومعاونيهم، من ضبط لصين من قرية ميت حواي مدينة السنطة، وبحوزتهما سلاح ناري خرطوش لتخطيطهما لسرقة أموال جمهور البنك.

وفى أثناء عملية ضبطهما أشهر أحدهم سلاح ناري، إلا أن العقيد مصطفى بسيوني وكيل إدارة المرور وأمين الشرطة إبراهيم الجمال أحبطا محاولة الهروب، وتمكنا من ضبطه وتمت السيطرة على الموقف.

حرر محضر بالواقعة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.