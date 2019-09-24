3 توابع زلزالية تضرب بوروتريكو عقب الزلزال

ضربت ثلاثة توابع زلزالية اليوم الثلاثاء، بورتريكو في أعقاب الزلزال الذي ضربها وبلغت شدته ست درجات على مقياس ريختر.

وذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية أن شدة التوابع الزلزالية بلغت 7ر4 درجة و6ر4 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وكان مركز الجيولوجي الأمريكي قد قال إن مركز الزلزال وقع على بعد 79 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي الغربي للبلاد وعلى عمق 10 كيلومترات.. ولم يتم إصدار تحذيرات من احتمالية حدوث موجات المد العاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية القوية.