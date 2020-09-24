رئيس الزمالك: 3 مساعدين أجانب مع باتشيكو ومصري وحيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول بعد تعيين البرتغالي جايمي باتيشكو مديرًا فنيًا للفريق، خلفا للفرنسي كارتيرون، الذي فسخ عقده بعد دفع قيمة الشرط الجزائي وانتقل لتدريب التعاون السعودي.

وقال منصور، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الزمالك": "باتشيكو سيقود الفريق لمدة عام حتى انتهاء الموسم المقبل".

وأضاف: "هو مدرب جيد جدًا، وسيعاونه 3 مساعدين أجانب ومعهم مدرب مصري هو مدحت عبد الهادي".

يذكر أن باتشيكو قد درب الزمالك في عام 2014 للمرة الأولى وتعد ولايته في التوقيت الحالي هي الثانية له في قيادة الفريق.