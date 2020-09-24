مسؤول بالري: السنة الحالية استثنائية لأنها ستشهد فيضانا لم يأت منذ عدة سنوات

قال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير بوزارة الري والموارد المائية، إن الوزارة في فترة استعداد وجاهزية وإدارة وعمل على مدار العام، معلقًا: «الري على مدار 12 شهرًا مبتهداش»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف الظاهر، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأربعاء، أن الفيضان قد يكون نعمة أو نقمة، لافتًا إلى أن السنة الحالية استثنائية لأنها ستشهد فيضانًا لم يأتِ منذ عدة سنوات.

وأشار إلى أن مصر كانت من الممكن أن تتعرض لمخاطر السيول والفيضانات التي تعرض لها السودان؛ قبل ستينيات القرن الماضي، مع عدم وجود السد العالي، موضحًا أن المياه تأتي إلى مصر من الهضبة الاستوائية وهضبة الحبشة.

ولفت رئيس إدارة شؤون مكتب الوزير بالري إلى أن الوزارة تتابع الأمطار منذ أن تكون سحابة، مضيفًا أنها تحسب بنماذج رياضية كمية المياه وتوجيهاتها وتوزيع الرياح وكمية المياه الممتصة والمتبخرة.

وذكر أن الوزارة تعمل على إدارة المياه ما بين الحفاظ على السد العالي ومقدراته ومنشآته وتأمينه، وتأمين احتياجات مصر المائية، خلال العام المقبل، قائلًا إن الوزارة أطلقت جرس إنذار ارتفاع المناسيب بفترة زمنية كافية، حتى يضع المحافظون خطط الإجلاء.