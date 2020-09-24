الإمارات تستأنف إصدار أذونات الدخول

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، اليوم الخميس، استئناف العمل بشأن إصدار مختلف التأشيرات فيما عدا تصاريح العمل.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن استئناف عمليات إصدار أذونات الدخول يأتي في إطار تخفيف القيود وتعزيز جهود الدولة نحو دعم خطط التعافي ودعم عجلة النمو، بالتزامن مع تمكين منظومة العمل القائمة على تحقيق الاتزان الحيوي بين الإجراءات والتدابير الوقائية من جهة، وعودة المناخ السياحي والاقتصادي ومختلف الجوانب التنموية من جهة ثانية.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار جاء استجابة للمعطيات الراهنة المتمثلة في حزمة التدابير الاحترازية وآليات السفر المتخذة لدى قطاع النقل الجوي إلى جانب تطبيق مختلف الممارسات الرامية إلى الحد من تبعات تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كانت قد أصدرت في مارس الماضي قرارًا بالتعليق المؤقت لإصدار كافة التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية وذلك من منطلق المسئولية التي تتحلى بها دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المجتمع الدولي وجهودها الرامية إلى مكافحة تفشي هذه الجائحة.