 مطار الملك حسين الدولي بالأردن يستقبل أولى الرحلات الجوية من مصر - بوابة الشروق
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مطار الملك حسين الدولي بالأردن يستقبل أولى الرحلات الجوية من مصر

هديل هلال
نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 9:14 م | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 9:14 م

استقبل مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، اليوم الخميس، أولى الرحلات الجوية الدولية القادمة من جمهورية مصر العربية، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات، مدير مطار الملك الحسين الدولي، ناصر المجالي، إن المطار مستعد لاستقبال العديد من الرحلات الجوية الدولية مع الدول التي لها مسار ملاحي جوي من كافة دول العالم لأجواء المطار المفتوحة وبترتيبات وفق مستوى عال من حيث الاستقبال والإجراءات الصحية حسب متطلبات وزارة الصحة وهيئة الطيران المدني.

وأضاف المجالي أن المطار استكمل البرنامج التشغيلي والتجهيزات المطلوبة مسبقا للبدء باستقبال الطائرات وعودة الحركة الجوية الداخلية بين عمان والعقبة في شهر حزيران الماضي، وذلك وفقاً للمتطلبات والموافقات الخاصة بهيئة الطيران المدني الأردنية الملبية لمتطلبات الوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة للمسافرين والعاملين في مرافق المطار.

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