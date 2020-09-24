مصطفى محمد: أريد أن أنضم لفناربخشة التركي ولا أهتم بالتوترات السياسية

أكد مصطفى محمد مهاجم نادي الزماك، أنه يرغب في الانتقال إلى صفوف فناربخشة التركي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصطفى في حوار أجراه اليوم الخميس مع مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية إنه يرغب في مغادرة مصر والأنضمام إلى صفوف النادي التركي الذي يريد ضمه خلال الانتقالات الحالية، مشيرا إلى أنه حان الوقت لاتخاذ خطوة للأمام والاحتراف في أوروبا لأن عمره 23 عاما ويسمح له بذلك.

وأضاف:" لايهمني التوترات السياسية بين البلدين، لأني لاعب كرة قدم محترف والسياسية ليست شئننا، والدليل على ذلك لعب النني وتريزيجيه من قبل في تركيا".

وأوضح:" أريد أن انتقل إلى تركيا في أسرع وقت لأن هناك حالة من التطور هناك في المنظومة الكروية وأنا فقط أريد أن أقوم بعملي".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن وصول عرضين من تركيا للحصول على خدمات مصطفى محمد، ولكن أكد أن هذه العروض لن تناقش لأنها دولة معادية لمصر.

وعن ناديه الحالي الزمالك، أتم مصطفى محمد تصريحاته :" شرف كبير لي أن ألعب في الزمالك لأنه أحد أكبر الأندية في إفريقيا وهناك حماس في الفريق لا يصدق".