سيراميكا يعلن موعد تأهيل صالح جمعة بعد إصابته في وتر أكيليس

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كشف فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، تطورات حالة صالح جمعة، الذي تعرض للإصابة بوتر إيكيليس.

وقال طبيب بيراميدز إن صالح جمعة سيبدأ مرحلة التأهيل في الأسبوع المقبل.

وتخلص صالح جمعة من جبيرة الجبس بعد تخطيه للمرحلة الأولى، والتي اقتضت وضع قدمه بالجبس لمدة شهرين.

وأشار رضوان في تصريحات للموقع الرسمي إلى أن صالح جمعة سيخوض مرحلة التأهيل العلاجي لمدة 4 أشهر، قبل دخول المرحلة الأخيرة من العلاج والمشاركة في عملية التأهيل بالملعب.

وكان جمعة قد تعرض لقطع في وتر أكيليس، وذلك خلال مباراة ودية امام فريق طلائع الجيش.