الاتحاد الأوروبي وأمريكا متمسكان باجتماع بيتسبرج على الرغم من الغضب من اتفاقية الدفاع

أعرب الاتحاد الأوروبي عن التزامه بخطط توسيع التعاون عبر الأطلسي على الرغم من زعزعة الثقة الناجمة عن اتفاق الدفاع الذي أبرم خلف ظهره بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

وأعلنت نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر مساء الخميس أنها ستتوجه إلى بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات رفيعة المستوى كما هو مخطط. وقالت إن "التحالفات الإستراتيجية تدور حول تشكيل نهج مشترك وكذلك التغلب على الصعوبات".

وعقب الإعلان عن الاتفاق الدفاعي الجديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا الأسبوع الماضي دون التشاور مع حلفاء آخرين في البداية، تساءلت فرنسا على وجه الخصوص عما إذا كان ينبغي أن تستمر المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كما هو مخطط لها.

وانزعجت باريس بشكل خاص من الشراكة لأنها تسببت أيضا في انهيار صفقة غواصات بين أستراليا وفرنسا.

وتتعرض محادثات السياسة التجارية والتكنولوجية بين التكتل والولايات المتحدة لخطر التأجيل بسبب الخلاف.

ووفقًا للخطط الحالية، يشارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة التجارة جينا ريموندو والممثلة التجارية كاثرين تاي في المحادثات في بيتسبرج.

وستركز المحادثات بشكل خاص على العراقيل الحالية في إمدادات أشباه الموصلات، والتي تعتبر مهمة للعديد من القطاعات الصناعية.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية يوم الخميس إنه ليس من المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب الاجتماع. وسيتم الإعلان عن النتائج في بيان مشترك.