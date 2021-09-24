قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن حصيلة لقاحات كورونا في مصر منذ بدء التطعيم بلغت 32 مليون جرعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة "dmc"، مساء الخميس، أنّ عشرة ملايين مواطن حصلوا على اللقاح، بينهم 5.5 مواطن حصلوا على جرعتين.

وأوضح أن البرنامج الزمني لوصول كميات من اللقاحات المتعددة يعبّر عن جهود كبيرة بذلتها الدولة، واصفًا اعتماد الدولة على تنويع مصادر الحصول على اللقاحات "أمر رائع".

وأشار إلى أن الدولة إذا كانت قد اتجهت إلى مصدر واحد، لواجهت نقصًا شديدًا في توفير اللقاحات، وهو ما تعاني منه الكثير من الدول في الوقت الحالي.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت يوم الخميس، افتتاح الخط الثاني لشركة فاكسيرا لإنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد، بعد 5 أسابيع، لتكون هناك قدرة على إنتاج مليون جرعة من لقاح سينوفاك المحلي الصنع يوميًّا.

وأكدت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي مع السفير الألماني في مصر، استعداد مصر في خلال شهر ونصف لدعم الدول الإفريقية بلقاح سينوفاك المحلي الصنع.