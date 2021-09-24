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إيقاف كومان مباراتين بعد طرده ضد قادش

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 7:58 م | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 7:59 م

قررت لجنة المسابقات بالدوري الإسباني، معاقبة رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة بعد طرده في مباراة أمس الخميس بالليجا ضد قادش.

وتعرض كومان للطرد في مباراة قادش أمس، ليعاقب بالإيقاف لمباراتين قادمتين في الليجا.

ولن يتواجد كومان في اللقائين القادمين لبرشلونة في الليجا أمام ليفانتي في كامب نو وأتليتيكو مدريد في واندا ميتروبوليتانو.

ويعيش كومان لحظات حرجة في برشلونة، حيث تعادل في آخر مباراتين وخسر بثلاثية في أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا ضد بايرن، ويبقى مهددا في منصبه لسوء النتائج.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع كومان لتصحيح أوضاع الفريق الذي عانى في السنوات الأخيرة وخاصة على الصعيد القاري.


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