أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي المليون ونصف المليون فدان، اليوم الجمعة، بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي المشروع القومي "المليون ونصف المليون فدان" بمنطقة المغرة جنوب العلمين، وذلك فى إطار الخطة الموضوعة مؤخراً من جانب الشركة من أجل سرعة مد وتجهيز شبكة الاتصالات وتركيب أبراج إرسال المحمول داخل أراضي المشروع القومي الـ1.5 مليون فدان فى منطقة المغرة.



وأوضحت الشركة، أن تشمل أعمال تجهيز شبكة الإتصالات، إنشاء وتركيب ٤ أبراج إرسال داخل أراضي المشروع فى منطقة المغرة، فى حين تم بالفعل إنهاء التركيبات لـ٣ أبراج ربط أخرى تقع عند منطقة العلمين، ومن المقرر أن تقوم بتقوية الإرسال وربط شبكة الاتصالات داخل أراضي المليون ونصف المليون فدان فى المغرة بالشبكة الرئيسية.



وأضافت أن الشركة تعمل حاليا على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال والتجهيزات اللازمة لتركيب الأبراج ومد الشبكات، وكذلك التواصل بشكلٍ يومي مع جميع الأجهزة والجهات المختصة بإنهاء وتشغيل شبكة الاتصالات فى المغرة، وذلك استعداداً لبدء التجريب التنفيذى للشبكة خلال الأسابيع القليلة القادمة، وتوفير أفضل خدمة إتصالات ممكنة لصالح المنتفعين بأراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان.